Российские дзюдоисты уступили в полуфинале и сразятся за бронзу командного турнира ОИ
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Россияне проиграли японцам со счётом 0:4.
За национальную команду выступали Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).
Ранее Рамзан Кадыров поздравил дзюдоиста Тамерлана Башаева с завоеванием бронзы ОИ в Токио в личных соревнованиях.