Российские дзюдоисты уступили в полуфинале и сразятся за бронзу командного турнира ОИ

Сборная России по дзюдо потерпела поражение в полуфинале смешанных командных соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Россияне проиграли японцам со счётом 0:4.

За национальную команду выступали Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

Ранее Рамзан Кадыров поздравил дзюдоиста Тамерлана Башаева с завоеванием бронзы ОИ в Токио в личных соревнованиях.