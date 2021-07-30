Кадыров поздравил дзюдоиста Башаева с завоеванием бронзы ОИ в Токио

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил российского дзюдоиста Тамерлана Башаева с завоеванием бронзовой медали на летних Олимпийских играх в Токио.
Кадыров поздравил дзюдоиста Башаева с завоеванием бронзы ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Громкую победу в свой актив записал наш дзюдоист Тамерлан Башаев. На стадии 1/4 финала среди тяжеловесов он победил двукратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера. Но, к великому сожалению, не смог выйти в финал, проиграв в полуфинале грузину Гураму Тушишвили. Я поздравляю Тамерлана с завоеванием бронзы», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В матче за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг Башаев одержал победу над украинцем Яковом Хаммо.

Ранее сообщалось, что Башаев завоевал бронзу Олимпиады в весе свыше 100 кг.

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