Кадыров поздравил дзюдоиста Башаева с завоеванием бронзы ОИ в Токио

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил российского дзюдоиста Тамерлана Башаева с завоеванием бронзовой медали на летних Олимпийских играх в Токио.

«Громкую победу в свой актив записал наш дзюдоист Тамерлан Башаев. На стадии 1/4 финала среди тяжеловесов он победил двукратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера. Но, к великому сожалению, не смог выйти в финал, проиграв в полуфинале грузину Гураму Тушишвили. Я поздравляю Тамерлана с завоеванием бронзы», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В матче за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг Башаев одержал победу над украинцем Яковом Хаммо.

Ранее сообщалось, что Башаев завоевал бронзу Олимпиады в весе свыше 100 кг.