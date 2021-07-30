Кадыров поздравил дзюдоиста Башаева с завоеванием бронзы ОИ в Токио
- РИА Новости
«Громкую победу в свой актив записал наш дзюдоист Тамерлан Башаев. На стадии 1/4 финала среди тяжеловесов он победил двукратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера. Но, к великому сожалению, не смог выйти в финал, проиграв в полуфинале грузину Гураму Тушишвили. Я поздравляю Тамерлана с завоеванием бронзы», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В матче за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг Башаев одержал победу над украинцем Яковом Хаммо.
Ранее сообщалось, что Башаев завоевал бронзу Олимпиады в весе свыше 100 кг.