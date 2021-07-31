Матыцин поздравил Зыкову и Каримову с серебром и бронзой ОИ в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Юлию Зыкову и Юлию Каримову с завоеванием серебряной и бронзовой медалей в турнире по стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений на летних Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Юлию Зыкову и Юлию Каримову с завоеванием серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр. Для российских спортсменок это первые Игры в карьере. В Токио они доказали, что являются мировыми лидерами в стрельбе. Борьба в решающем раунде была очень напряжённой, но обе спортсменки проявили большую выдержку и смогли завоевать медали», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Министр напомнил, что российские спортсменки не выигрывали медалей в стрельбе из винтовки из трёх положений с Олимпийских игр 2004 года в Афинах, когда золото выиграла Любовь Галкина.

«Поздравляю с этим успехом тренеров сборной России и Стрелковый союз России! Удачи российским стрелкам в оставшихся видах программы Олимпийских игр в Токио», — сказал он.

В финале олимпийского турнира Зыкова набрала 461,9 балла и завоевала серебро, а Каримова с 450,3 балла выиграла бронзу.

Ранее Матыцин поздравил Мельникову с бронзовой медалью ОИ в Токио.