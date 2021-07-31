Карполь оценил победу российских волейболисток над США на Олимпиаде

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Бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Николай Карполь отреагировал на победу над командой США на Олимпийских играх в Токио.
Карполь оценил победу российских волейболисток над США на Олимпиаде
  • © REUTERS / Valentyn Ogirenko

«Предыдущая игра с китаянками определила сегодняшний матч. Такой крупный счёт в игре против американок говорит о возможностях команды, она в хорошем состоянии. Ну а техники и тактики достаточно», — цитирует специалиста ТАСС.

По его мнению, такая победа принесла счастье и радость многим болельщикам, учитывая, что российская команда не ехала в Токио в качестве фаворитов. 

«Тем не менее сейчас показываем, что являемся одними из претендентов на медали», — добавил Карполь.

Россиянки обыграли США со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19) и досрочно вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

Ранее президент ОКР заявил, что сборная России по волейболу превзошла команду США по всем компонентам.

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