Карполь оценил победу российских волейболисток над США на Олимпиаде

Бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Николай Карполь отреагировал на победу над командой США на Олимпийских играх в Токио.

«Предыдущая игра с китаянками определила сегодняшний матч. Такой крупный счёт в игре против американок говорит о возможностях команды, она в хорошем состоянии. Ну а техники и тактики достаточно», — цитирует специалиста ТАСС.

По его мнению, такая победа принесла счастье и радость многим болельщикам, учитывая, что российская команда не ехала в Токио в качестве фаворитов.

«Тем не менее сейчас показываем, что являемся одними из претендентов на медали», — добавил Карполь.

Россиянки обыграли США со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19) и досрочно вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

Ранее президент ОКР заявил, что сборная России по волейболу превзошла команду США по всем компонентам.