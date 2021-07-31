Президент ОКР: сборная России по волейболу превзошла команду США по всем компонентам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на победу женской волейбольной сборной над командой США на Олимпийских играх в Токио.

«Замечательная игра, сегодня всё получалось и в атаке, и на блоке. Во всех компонентах игры превзошли соперниц. Плей-офф — особый случай, на этой стадии практически все равны. Конечно, мы верим в команду», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Россиянки обыграли США со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19) и досрочно вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

Ранее глава ВФВ заявил, что в матче с США россиянки показали свою лучшую игру на Олимпиаде.