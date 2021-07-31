Российские дзюдоисты пробились в полуфинал смешанного командного турнира ОИ

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Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал смешанных командных соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Россияне победили представителей Монголии со счётом 4:2.

За национальную команду выступали Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

В полуфинале отечественные спортсмены встретятся с Японией.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил дзюдоиста Тамерлана Башаева с завоеванием бронзы ОИ в Токио в личных соревнованиях.

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