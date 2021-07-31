CNN: чемпион Токио-2020 Хасимото подвергся травле со стороны китайских фанатов
- Reuters
- © Mike Blake
Как сообщает CNN, многие китайские болельщики посчитали несправедливым результат многоборья и начали писать оскорбления в адрес Хасимото в Instagram.
Некоторые фанаты называли его «национальным унижением», а другие говорили о том, что Хасимото якобы украл золото у Китая.
Напомним, что серебряным призёром в многоборье стал китаец Сяо Рутенг, а третье место занял россиянин Никита Нагорный.
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