CNN: чемпион Токио-2020 Хасимото подвергся травле со стороны китайских фанатов

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Японский гимнаст Даики Хасимото подвергся травле со стороны китайских болельщиков после завоевания золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.
CNN: чемпион Токио-2020 Хасимото подвергся травле со стороны китайских фанатов
  • Reuters
  • © Mike Blake

Как сообщает CNN, многие китайские болельщики посчитали несправедливым результат многоборья и начали писать оскорбления в адрес Хасимото в Instagram.

Некоторые фанаты называли его «национальным унижением», а другие говорили о том, что Хасимото якобы украл золото у Китая. 

Напомним, что серебряным призёром в многоборье стал китаец Сяо Рутенг, а третье место занял россиянин Никита Нагорный.

Ранее гимнастка из США Симона Байлз рассказала о своих проблемах с ориентацией в пространстве.

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