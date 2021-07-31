Гимнастка из США Байлз рассказала о своих проблемах с ориентацией в пространстве

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз подробно рассказала о психологической проблеме, из-за которой она отказалась продолжать участие на Играх в Токио.
Гимнастка из США Байлз рассказала о своих проблемах с ориентацией в пространстве
  • Reuters
  • © Lindsey Wasson

«Я испытывала это чувство раньше. Говоря простым языком, это окаменение, безуспешная попытка синхронизировать свой разум и тело. Может быть, оно вызвано стрессом, но я не уверена, что это на 100% так», — написала Байлз в сториз своего Instagram-аккаунта.

По её словам, она не может сейчас отличать верх от низа и не способна ощущать собственное тело. Спортсменка призналась, что в подобные моменты она просто не осознаёт, где находится и куда она может приземлиться, в случае выполнения акробатических упражнений.

«Я не уверена, что вы понимаете, как опасно находиться в таком состоянии, когда вы делаете акробатические трюки. Это очень небезопасно», — подчеркнула Байлз.

Ранее Елена Вайцеховская раскритиковала WADA за ситуацию с Байлз.

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