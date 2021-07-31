Гимнастка из США Байлз рассказала о своих проблемах с ориентацией в пространстве
- Reuters
- © Lindsey Wasson
«Я испытывала это чувство раньше. Говоря простым языком, это окаменение, безуспешная попытка синхронизировать свой разум и тело. Может быть, оно вызвано стрессом, но я не уверена, что это на 100% так», — написала Байлз в сториз своего Instagram-аккаунта.
По её словам, она не может сейчас отличать верх от низа и не способна ощущать собственное тело. Спортсменка призналась, что в подобные моменты она просто не осознаёт, где находится и куда она может приземлиться, в случае выполнения акробатических упражнений.
«Я не уверена, что вы понимаете, как опасно находиться в таком состоянии, когда вы делаете акробатические трюки. Это очень небезопасно», — подчеркнула Байлз.
Ранее Елена Вайцеховская раскритиковала WADA за ситуацию с Байлз.