«Чемпионат»: «Зенит» претендует на Антона Миранчука

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность трансфера полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука.
«Чемпионат»: «Зенит» претендует на Антона Миранчука

Как сообщает «Чемпионат», сине-бело-голубые могут воспользоваться сложной ситуацией в «Локо» и купить 25-летнего игрока.

Отмечается, что хавбек всегда нравился руководству «Зенита», а отпугнуть коллектив из Санкт-Петербурга может только высокая сумма трансфера, из-за чего в клубе пока только размышляют над возможным предложением.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», а дебютировал за основу железнодорожников в 2013 году. В минувшем сезоне он провёл 32 матча, забил семь мячей и отдал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гжегож Крыховяк покинет «Локомотив».

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