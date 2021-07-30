Источник: Крыховяк покинет «Локомотив»

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Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк сообщил партнёрам о том, что покинет команду.
Источник: Крыховяк покинет «Локомотив»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.

Отмечается, что полузащитник не примет участие в матче второго тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 26 матчах РПЛ, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Сигурдссоном и отдал в аренду «Венеции».

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