Источник: Крыховяк покинет «Локомотив»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк сообщил партнёрам о том, что покинет команду.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.

Отмечается, что полузащитник не примет участие в матче второго тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 26 матчах РПЛ, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Сигурдссоном и отдал в аренду «Венеции».