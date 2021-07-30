Спецпредставитель США в ООН возглавит американскую делегацию на закрытии ОИ в Токио

Спецпредставитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия летней Олимпиады в Токио, сообщил в пятницу Белый дом.

«Сегодня президент Джо Байден объявил, что американскую делегацию на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Токио возглавит посол Соединённых Штатов Америки в Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Также стало известно, что в состав делегации войдут временный поверенный в делах США в Японии Рэймонд Грин и представитель Министерства энергетики Марша Берникэт.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса, стартовали 23 июля.

Церемония закрытия Олимпиады пройдёт 8 августа.

Ранее сообщалось, что американские теннисисты впервые за 101 год остались без медалей ОИ.