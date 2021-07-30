Спецпредставитель США в ООН возглавит американскую делегацию на закрытии ОИ в Токио

Короткая ссылка
Спецпредставитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия летней Олимпиады в Токио, сообщил в пятницу Белый дом.
Спецпредставитель США в ООН возглавит американскую делегацию на закрытии ОИ в Токио
  • Reuters

«Сегодня президент Джо Байден объявил, что американскую делегацию на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Токио возглавит посол Соединённых Штатов Америки в Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Также стало известно, что в состав делегации войдут временный поверенный в делах США в Японии Рэймонд Грин и представитель Министерства энергетики Марша Берникэт.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса, стартовали 23 июля.

Церемония закрытия Олимпиады пройдёт 8 августа.

Ранее сообщалось, что американские теннисисты впервые за 101 год остались без медалей ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить