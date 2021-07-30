«Байер» намекнул на трансфер нападающего «Зенита» Азмуна

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Леверкузенский «Байер» намекнул на скорый переход нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.
«Байер» намекнул на трансфер нападающего «Зенита» Азмуна
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Пресс-служба леверкузенского клуба на официальной странице в Twitter опубликовала эмодзи с буквой «А» и голубой футболкой.

Позже казанский «Рубин» прокомментировал публикацию, напомнив о выплатах после возможного перехода нападающего.

Казанскому клубу причитается 20% от суммы трансфера.

Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провёл 24 матча в Российской премьер-лиге, забил 19 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА.

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