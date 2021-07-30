«Байер» намекнул на трансфер нападающего «Зенита» Азмуна
- © РИА Новости / Антон Денисов
Пресс-служба леверкузенского клуба на официальной странице в Twitter опубликовала эмодзи с буквой «А» и голубой футболкой.
🔜🅰️👕⏳👀— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 30, 2021
Позже казанский «Рубин» прокомментировал публикацию, напомнив о выплатах после возможного перехода нападающего.
🔜🧳💰⏳👀 @zenit_spb— «Рубин» Казань (@fcrk) July 30, 2021
Казанскому клубу причитается 20% от суммы трансфера.
Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провёл 24 матча в Российской премьер-лиге, забил 19 мячей и отдал две результативные передачи.
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