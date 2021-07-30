Безуглов прокомментировал своё назначение в ЦСКА

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Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал назначение на аналогичную должность в московском ЦСКА.
Безуглов прокомментировал своё назначение в ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Пока рано говорить о том, придёт ли кто-то вместе со мной в штаб ЦСКА. Новых лиц пока не будет, надо осмотреться и разобраться со всем. Армейцы обладает внутренним медицинским ресурсом, который можно использовать», — цитирует Безуглова РИА Новости.

Врач отметил, что без разрешения Российского футбольного союза и главного тренера сборной России Валерия Карпина никакого совмещения бы не было.

«Валерий Карпин дал добро, потому что в армейском клубе много игроков сборной. Это точно не будет мешать, потому что в прошлом я совмещал должность в «Локомотиве» и никаких вопросов не было», — сказал он.

Безуглов является главным врачом национальной команды с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА.

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