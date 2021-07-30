Тарпищев: в финале Хачанов — Зверев шансы выше у того, кто психологически устойчивее

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе россиянина Карена Хачанова над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче 1/2 финала турнира по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.
Тарпищев: в финале Хачанов — Зверев шансы выше у того, кто психологически устойчивее
  • Reuters

«Карен — молодец, сейчас находится почти в идеальной форме, сыграл одну из своих лучших игр за последнее время. Если он будет подавать, как во встречах 1/4 и 1/2, его шансы на завоевание золотой медали Олимпийских игр будут неплохими. В финале Хачанов — Зверев шансы выше у того, кто психологически устойчивее», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

В финале теннисного турнира россиянин сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее Тарпищев высказался о российском финале в теннисном миксте на ОИ в Токио.

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