Таов: дзюдоисты, оставшиеся на ОИ без медалей, ни в чём не виноваты

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Главный тренер мужской сборной по дзюдо Хасанби Таов поделился мнением о выступлении российских дзюдоистов на Олимпийских играх в Токио.
Таов: дзюдоисты, оставшиеся на ОИ без медалей, ни в чём не виноваты
  • РИА Новости

«К сожалению, Олимпийские игры закончились не так, как мы планировали. Но я благодарен каждому спортсмену за то, что бились до конца. Башаев и Ильясов проявили характер, а Тамерлан и вовсе герой — одержал победу над двукратным чемпионом Олимпиады Тедди Ринером», — цитирует Таова Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Тренер назвал выступление российских дзюдоистов на Олимпийских играх удовлетворительным.

«Всю ответственность за такое выступление я хотел бы взять на себя. Дзюдоисты, оставшиеся на Олимпиаде без медалей, ни в чём не виноваты», — сказал он.

В бою за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг Башаев одержал победу над украинцем Яковом Хаммо, а Ильясов победил грузина Варлама Липартелиани в весе до 100 кг.

Ранее сообщалось, что Кадыров поздравил дзюдоиста Башаева с завоеванием бронзы ОИ в Токио.

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