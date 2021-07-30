Список всех медалистов седьмого дня ОИ в Токио

В седьмой день летних Олимпийских игр в Токио был разыгран 21 комплект наград.

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Академическая гребля. Восьмёрки. Мужчины. 1. Новая Зеландия. 2. Германия. 3. Великобритания. Академическая гребля. Восьмёрки. Женщины. 1. Канада. 2. Новая Зеландия. 3. Китай. Академическая гребля. Одиночки. Женщины. 1. Е. Твигг (Новая Зеландия). 2. Ан. Прокатень (Россия). 3. М. Лобнинг (Австрия). Академическая гребля. Одиночки. Женщины. 1. С. Нтоускас (Греция). 2. К. Борщ (Норвегия). 3. Д. Мартин (Хорватия). Бадминтон 1. Китай. 2. Китая. 3. Япония. Плавание. 200 м, брасс. Женщины. 1. Т. Скунмакер (ЮАР). 2. Л. Кинг (США). 3. Э. Лейзор (США). Плавание. 200 м, брасс. Мужчины. 1. Ев. Рылов. (Россия). 2. Р. Мёрфи (США). 3. Л. Гринбанк (Великобритания). Плавание. 100 м, вольный стиль. Женщины. 1. Е. Маккион (Австралия). 2. С. Хуги (Китай). 3. Ц. Кэмбелл (Австралия). Плавание. 200 м, комплекс. Мужчины. 1. С. Вонг (Китай). 2. Д. Скотт (Великобритания). 3. Д. Десплачес (Швейцария). BMX-рейсинг. Мужчины. 1. Н. Кимман (Нидерланды). 2. К. Вайт (Великобритания). 3. Ц. Рамирес (Колумбия). BMX-рейсинг. Женщины. 1. Р. Шрив (Великобритания). 2. М. Пайон (Колумбия). 3. М. Шулде (Нидерланды). Пулевая стрельба. Пистолет, 25 м. Женщины. 1. В. Бацарашкина (Россия). 2. М. Ким (Южная Корея). 3. Д. Хиао (Китай). Прыжки на батуте. Женщины. 1. Х. Жу (Китай). 2. Л. Луи (Китай). 3. Б. Пейдж (Великобритания). Теннис. 1. М. Павич и Н. Мектич (Хорватия). 2. М. Чиличем и Ив. Додигом (Хорватия). 3. М. Даниэлл и М. Винус (Новая Зеландия). Гребной слалом. Байдарки. Мужчины. 1. Ир. Прскавец (Чехия). 2. Як. Григар (Словакия). 3. Х. Айгнер (Германия). Стрельба из лука. Личные соревнования. Женщины. 1. Ан. Сан (Южная Корея). 2. Ел. Осипова (Россия). 3. Л. Боари (Италия). Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. 1. Л. Крпалек (Чехия). 2. Г. Тушишвили (Грузия). 3. Т. Башаев (Россия), Т. Ринер (Франция). Дзюдо. Мужчины. Свыше 78 кг. Женщины. 1. А. Соне (Япония). 2. И. Ортиз (Колумбия). 4. Р. Дико (Франция), И. Киндзерска (Азербайджан). Фехтование. Мужчины. 1. Япония. 2. Россия. 3. Южная Корея. Настольный теннис. Мужчины. 1. М. Лон (Китай). 2. Ф. Чженьдунь (Китай). 3. Д. Овчаров (Германия). Лёгкая атлетика. Мужчины. 10 км. 1. С. Барега (Эфиопия). 2. Г. Чепте (Уганда). 3. Г. Киплимо (Уганда). Ранее сообщалось, что Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте после седьмого дня ОИ в Токио.