Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте после седьмого дня ОИ в Токио
- Reuters
По итогам седьмого дня Олимпийских игр Россия осталась на четвёртом месте в медальном зачёте.
У российских спортсменов 10 золотых медалей, 14 серебряных и 10 бронзовых.
Возглавляет медальный зачёт Олимпиады Китай (18 золотых, девять серебряных, 11 бронзовых), на второй позиции — Япония (17 золотых, четыре серебряные, семь бронзовых), на третьей строчке — США (14 золотых, 16 серебряных, 11 бронзовых).
Ранее сообщалось, что Россия завоевала две золотые медали в седьмой день ОИ в Токио.