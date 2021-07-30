Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте после седьмого дня ОИ в Токио

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По итогам пятого дня летних Олимпийских игр в Токио сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте.
Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте после седьмого дня ОИ в Токио
  • Reuters

По итогам седьмого дня Олимпийских игр Россия осталась на четвёртом месте в медальном зачёте.

У российских спортсменов 10 золотых медалей, 14 серебряных и 10 бронзовых.

Возглавляет медальный зачёт Олимпиады Китай (18 золотых, девять серебряных, 11 бронзовых), на второй позиции — Япония (17 золотых, четыре серебряные, семь бронзовых), на третьей строчке — США (14 золотых, 16 серебряных, 11 бронзовых).

Ранее сообщалось, что Россия завоевала две золотые медали в седьмой день ОИ в Токио.

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