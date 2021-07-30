Тренер назвал удовлетворительным выступление российских дзюдоистов на ОИ в Токио

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Главный тренер сборной России по дзюдо Хасанби Таов оценил выступлений своих подопечных в индивидуальных соревнованиях на летних Олимпийских играх в Токио.
Тренер назвал удовлетворительным выступление российских дзюдоистов на ОИ в Токио
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«Личные соревнования закончились, но, к сожалению, не так, как мы планировали. Но всё равно ребята бились до конца, и я благодарен каждому, они старались. Японцы и грузины лучше боролись. Думал, надеялся, что у нас будет минимум три золотые награды. Результат назову удовлетворительным», — цитирует Таова ТАСС.

На играх в Токио россияне завоевали на Играх три бронзовые медали — Мадина Таймазова (до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Соревнования по дзюдо на Олимпиаде в Токио завершатся 31 июля командным турниром.

Ранее сообщалось, что Башаев завоевал бронзу Олимпиады в весе свыше 100 кг.

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