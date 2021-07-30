Путин поздравил Рылова со вторым золотом на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил пловца Евгения Рылова с победой на дистанции 200 метров на спине на летних Олимпийских играх в Токио.

«Вы достойно представили нашу страну на играх Олимпиады в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю вас с победой», — говорится в сообщении президента, опубликованном пресс-службой Кремля.

Для Рылова золото на дистанции 200 м на спине стало третьей наградой на Играх в Токио. Прежде он завоевал золото на дистанции 100 м на спине, а также серебро в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее Рылов заявил, что слова Мёрфи о допинге были неверно расценены.