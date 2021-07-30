Тарпищев заявил, что Хачанов ничего не дал сделать сопернику в полуфинале ОИ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова в финал олимпийского турнира по теннису в мужском одиночном разряде.

«Хачанов выиграл абсолютно по делу. Мощно подавал, играл в свой теннис от начала и до конца. Не дал испанцу сделать абсолютно ничего. Теперь ждём финал», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В полуфинале Хачанов победил Испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3 и в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Хачанов отказался отвечать на вопрос о флаге России.