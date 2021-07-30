Глава ОКР отреагировал на слова гребчихи из США об успехе россиян на Олимпиаде

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.

«Знаете, как глава Олимпийского комитета России считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Поэтому такие заявления этому не способствуют», — цитирует Позднякова Sport24.

Напомним, что россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро Олимпийских игр в академической гребле, после чего Калмо и выразила своё недовольство.

Ранее депутат Ирина Роднина подвергла критике гребчиху из США за слова об успехе россиян на Олимпиаде.

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