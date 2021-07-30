Глава ОКР отреагировал на слова гребчихи из США об успехе россиян на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.

«Знаете, как глава Олимпийского комитета России считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Поэтому такие заявления этому не способствуют», — цитирует Позднякова Sport24.

Напомним, что россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро Олимпийских игр в академической гребле, после чего Калмо и выразила своё недовольство.

Ранее депутат Ирина Роднина подвергла критике гребчиху из США за слова об успехе россиян на Олимпиаде.