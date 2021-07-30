Глава ОКР отреагировал на слова гребчихи из США об успехе россиян на Олимпиаде
«Знаете, как глава Олимпийского комитета России считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Поэтому такие заявления этому не способствуют», — цитирует Позднякова Sport24.
Напомним, что россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро Олимпийских игр в академической гребле, после чего Калмо и выразила своё недовольство.
Ранее депутат Ирина Роднина подвергла критике гребчиху из США за слова об успехе россиян на Олимпиаде.