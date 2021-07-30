Ди Марцио сообщил, что «Зенит» интересуется футболистом сборной Италии

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти.

Как сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сине-бело-голубые уже начали контактировать с клубом из Турина по поводу перехода 27-летнего игрока.

Желание подписать Белотти связано с уходом Себастьяна Дриусси и возможной продажей Сердара Азмуна.

Контракт Белотти с «Торино» истекает в июне 2022 года. «Зенит» же предлагает ему соглашение на четыре сезона с зарплатой €4 млн в год, включая бонусы. Форвард же задумается над предложением, как только вернётся из отпуска.

Белотти выступает за «Торино» с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 36 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. Также футболист стал чемпионом Европы по футболу в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что Азмун близок к трансферу в «Байер».