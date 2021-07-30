Ди Марцио сообщил, что «Зенит» интересуется футболистом сборной Италии

Короткая ссылка
Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти.
Ди Марцио сообщил, что «Зенит» интересуется футболистом сборной Италии
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Как сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сине-бело-голубые уже начали контактировать с клубом из Турина по поводу перехода 27-летнего игрока.

Желание подписать Белотти связано с уходом Себастьяна Дриусси и возможной продажей Сердара Азмуна. 

Контракт Белотти с «Торино» истекает в июне 2022 года. «Зенит» же предлагает ему соглашение на четыре сезона с зарплатой €4 млн в год, включая бонусы. Форвард же задумается над предложением, как только вернётся из отпуска.

Белотти выступает за «Торино» с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 36 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. Также футболист стал чемпионом Европы по футболу в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что Азмун близок к трансферу в «Байер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить