TMW: футболист «Зенита» Азмун близок к трансферу в «Байер»

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в леверкузенский футбольный клуб «Байер».
TMW: футболист «Зенита» Азмун близок к трансферу в «Байер»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщает TuttoMercatoWeb, немецкий клуб предложил за иранца €18 млн, хотя «Зенит» хочет получить за 26-летнего игрока €20 млн из-за пункта в контракте, согласно которому сине-бело-голубые должны заплатить бывшему клубу форварда «Рубину» 20% от суммы последующего трансфера.

При этом отмечается, что сделка близка к завершению, а сам Азмун согласен на переход.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 29 матчей, забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Рома» предложила трёх игроков «Зениту» в обмен на Азмуна.

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