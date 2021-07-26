СМИ: «Рома» предложила трёх игроков «Зениту» в обмен на Азмуна

Короткая ссылка
Итальянская «Рома» пытается усилить линию атаки форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
СМИ: «Рома» предложила трёх игроков «Зениту» в обмен на Азмуна
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Il Romanista. По информации источника, клуб заинтересован в подписании иранского форварда, но не готов платить за него €18 млн. «Рома» попытается снизить цену на 26-летнего иранца, предложив чемпиону России в обмен на него одного из трёх своих футболистов: вратаря Робина Ольсена, полузащитника Стивена Н'Зонзи или вингера Педро.

Азмун в прошлом сезоне сыграл в 24 матчах РПЛ, забил 19 мячей и сделал шесть голевых передач. Контракт иранца с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее «Зенит» возобновил переговоры по форварду «Кальяри» Симеоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить