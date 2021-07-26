СМИ: «Рома» предложила трёх игроков «Зениту» в обмен на Азмуна
- globallookpress.com
Об этом сообщает Il Romanista. По информации источника, клуб заинтересован в подписании иранского форварда, но не готов платить за него €18 млн. «Рома» попытается снизить цену на 26-летнего иранца, предложив чемпиону России в обмен на него одного из трёх своих футболистов: вратаря Робина Ольсена, полузащитника Стивена Н'Зонзи или вингера Педро.
Азмун в прошлом сезоне сыграл в 24 матчах РПЛ, забил 19 мячей и сделал шесть голевых передач. Контракт иранца с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее «Зенит» возобновил переговоры по форварду «Кальяри» Симеоне.