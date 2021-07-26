Источник: «Зенит» возобновил переговоры по форварду «Кальяри» Симеоне

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Петербургский «Зенит» возобновил переговоры с итальянским «Кальяри» относительно возможного трансфера аргентинского форварда Джованни Симеоне.
Источник: «Зенит» возобновил переговоры по форварду «Кальяри» Симеоне
  • Reuters
  • © Alberto Lingria

Об этом сообщает в Twitter журналист Николо Скира. Итальянский клуб хочет получить за 26-летнего игрока €10 млн. 

В прошлом сезоне чемпионата Италии Симеоне провёл 33 матча, в которых отметился шестью забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт форварда с нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года.

Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее «Зенит» объявил об уходе Дриусси.

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