«Зенит» объявил об уходе Дриусси

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита».

Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Отныне аргентинец пребывает в статусе свободного агента.

Дриусси перешёл в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейт» за €15 млн. В составе петербуржцев 25-летний форвард провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» форвард трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Дриусси.