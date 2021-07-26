«Зенит» объявил об уходе Дриусси

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Аргентинский форвард Себастьян Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита».
«Зенит» объявил об уходе Дриусси
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Отныне аргентинец пребывает в статусе свободного агента. 

Дриусси перешёл в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейт» за €15 млн. В составе петербуржцев 25-летний форвард провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» форвард трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Дриусси.

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