Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Дриусси

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в команде американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Остин».
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Дриусси
  • РИА Новости

Об этом сообщил аргентинский журналист Себастьян Срур на своей странице в Twitter. Совладельцем клуба является известный американский актёр Мэттью Макконахи.

24 июля «Зенит» и Дриусси пришли к соглашению о том, что игрок может выкупить свой контракт. Аргентинец выступал за «Зенит» с 2017 года. В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Он трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» разрешил Дриусси выкупить свой контракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить