Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Дриусси

Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в команде американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Остин».

Об этом сообщил аргентинский журналист Себастьян Срур на своей странице в Twitter. Совладельцем клуба является известный американский актёр Мэттью Макконахи.

24 июля «Зенит» и Дриусси пришли к соглашению о том, что игрок может выкупить свой контракт. Аргентинец выступал за «Зенит» с 2017 года. В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Он трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разрешил Дриусси выкупить свой контракт.