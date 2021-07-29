Гирёв рассказал о планах на ОИ в Париже

Серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете российский пловец Иван Гирёв заявил о намерении завоевать медаль в личных соревнованиях на Играх-2026 в Париже.

«Когда ехал на Олимпийские игры, то надежды были на призовое место, но я не знал на какое. Немного расстроился из-за личной дистанции. Не очень хорошо пошло, но смог себя реабилитировать в эстафетном плавании. Серебро на Олимпиаде в эстафете, наверное, максимум, на что я мог рассчитывать. Я доволен. Всего три года осталось до следующей Олимпиады, я пока на эмоциях, нужно зафиксировать это и идти вперёд. Рассчитываю на то, что выступлю на следующей Олимпиаде. Задача — личная медаль, но и эстафеты не стоит забывать», — цитирует 21-летнего пловца ТАСС.

Гирёв, а также Мартин Малютин, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4 х 200 м вольным стилем.

Ранее Гирёв поделился эмоциями от завоевания серебра ОИ в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.