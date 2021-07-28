Гирёв поделился эмоциями от завоевания серебра ОИ в эстафете 4 × 200 м вольным стилем

Россиянин Иван Гирёв поделился эмоциями от завоевания серебряных медалей в эстафете 4 × 200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.

«Главное — результат. Поставленные нашими тренерами задачи мы выполнили. Как говорится, всегда можно лучше, но это успех. Великобритания на данный момент сильнее, но это не значит, что так будет всегда. Мы тоже за себя постоим», — цитирует Гирёва «Чемпионат».

По словам россиянина, то, что Россия давно не выигрывала медали в данной эстафете, не давило.

«Мы перестали нагнетать обстановку и показали достойный результат. Эстафета стала компенсацией за все неудачи в личных стартах», — сказал он.

Национальная команда в составе Ивана Гирёва, Михаила Довгалюка, Мартина Малютина и Евгения Рылова показала время 7:01,81.

Золотые медали со временем 6:58,58 выиграли пловцы из Великобритании, установив рекорд Европы.

Бронзовые медали у австралийцев — 7:01,84.

Ранее сообщалось, что Рылов завоевал золото ОИ в плавании на 100 м на спине.