В «Спартаке» ответили, почему не продают билеты на матч ЛЧ с «Бенфикой»

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В московском «Спартаке» объяснили, почему в данный момент не осуществляется продажа билетов на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА против португальской «Бенфики».
В «Спартаке» ответили, почему не продают билеты на матч ЛЧ с «Бенфикой»
  • РИА Новости

«Напоминаем, что ввиду коронавирусных ограничений продажа билетов на матч «Спартак» — «Бенфика» в данное время не осуществляется. В настоящий момент клуб ждёт решения Роспотребнадзора о допуске зрителей на матч. Будьте внимательны и не покупайте билеты на сторонних сайтах», — сообщается в заявлении пресс-службы красно-белых в Twitter.

Матч третьего раунда квалификации «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа. Начало встречи — в 20:00 (мск).

Ранее стало известно, когда Понсе вернётся в расположение «Спартака» из олимпийской сборной.

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