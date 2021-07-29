В «Спартаке» ответили, почему не продают билеты на матч ЛЧ с «Бенфикой»

В московском «Спартаке» объяснили, почему в данный момент не осуществляется продажа билетов на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА против португальской «Бенфики».

«Напоминаем, что ввиду коронавирусных ограничений продажа билетов на матч «Спартак» — «Бенфика» в данное время не осуществляется. В настоящий момент клуб ждёт решения Роспотребнадзора о допуске зрителей на матч. Будьте внимательны и не покупайте билеты на сторонних сайтах», — сообщается в заявлении пресс-службы красно-белых в Twitter.

Матч третьего раунда квалификации «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа. Начало встречи — в 20:00 (мск).

Ранее стало известно, когда Понсе вернётся в расположение «Спартака» из олимпийской сборной.