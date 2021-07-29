Стало известно, когда Понсе вернётся в расположение «Спартака» из олимпийской сборной
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе московского клуба, Понсе окажется в расположении «Спартака» в конце нынешней недели. Он прибудет в Москву уже после проведения матча второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
Сборная Аргентины завершила групповой этап Олимпийских игр по футболу с четырьмя очками и не смогла квалифицироваться в плей-офф, по дополнительным показателям уступив Египту.
Матч второго тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» пройдёт 30 июля на стадионе в Самаре. Начало — 19:00 мск.
Ранее ФК «Спартак» рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» и на первую игру третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой».