В «Спартаке» рассказали о ситуации с допуском болельщиков на ближайшие матчи команды

ФК «Спартак» рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч 2-го тура Росссийской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» и на первую игру третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой».

«По состоянию на вечер 28 июля ФК «Спартак-Москва» не имеет официального подтверждения от «Крыльев Советов» о том, сколько зрителей будет допущено на матч второго тура РПЛ в Самаре, который состоится 30 августа. В случае если допустимое количество составит не больше 500 человек, гостевой сектор для поклонников красно-белых на стадионе открыт не будет. Если же управление местного Роспотребнадзора разрешит увеличить число зрителей, то в день матча в продажу поступит квота билетов для болельщиков «Спартака». По данным «Крыльев Советов», окончательное решение должно быть принято завтра», — сообщает официальный сайт «Спартака».

Также в клубе высказались вокруг ситуации с билетами на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«ФК «Спартак-Москва» находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором, в соответствии с постановлением главного санитарного врача России А. Ю. Поповой, ожидает новых данных о распространении коронавирусной инфекции в Москве, которые должны поступить до конца рабочей недели. Снижение темпов заболеваемости позволяет надеяться, что количество зрителей на матче может быть увеличено. Наш клуб делает все возможное, чтобы встречу третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» 4 августа посетило больше болельщиков», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» ожидают решения по допуску зрителей на матч с «Крыльями Советов».