Теннисист Хачанов обыграл Умбера и вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над французом Уго Умбером в четвертьфинале олимпийского турнира по теннису на Играх в Токио.
Теннисист Хачанов обыграл Умбера и вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
  • Reuters

Матч между Хачановым и Умбером продлился 2 часа 34 минуты и завершился победой российского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

По итогам встречи в активе российского теннисиста значится 11 подач навылет и семь активно выигранных мячей. При этом россиян допустил три двойные ошибки и 19 невынужденных.

В полуфинале Хачанов встретится с победителем матча между соотечественником Даниилом Медведевым и испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Ранее сообщалось, что Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли пробиться в финал олимпийского турнира в парном разряде.

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