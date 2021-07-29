Теннисистки Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал парного разряда ОИ в Токио
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешского дуэта.
За весь матч Веснина и Кудерметова исполнили пять подач навылет и допустили четыре двойные ошибки. На их счету девять активно выигранных мячей и 30 невынужденных ошибок.
В матче за бронзовую медаль россиянки сыграют с проигравшими в матче между бразильянками Луизой Стефани и Лаурой Пигосси и швейцарками Белиндой Бенчич и Викторией Голубич.
Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование инцидента между журналистом из Чили и российским теннисистом Даниилом Медведевым.