Теннисистки Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал парного разряда ОИ в Токио

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой в полуфинале Олимпиады в Токио.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешского дуэта.

За весь матч Веснина и Кудерметова исполнили пять подач навылет и допустили четыре двойные ошибки. На их счету девять активно выигранных мячей и 30 невынужденных ошибок.

В матче за бронзовую медаль россиянки сыграют с проигравшими в матче между бразильянками Луизой Стефани и Лаурой Пигосси и швейцарками Белиндой Бенчич и Викторией Голубич.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование инцидента между журналистом из Чили и российским теннисистом Даниилом Медведевым.