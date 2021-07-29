Теннисистки Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал парного разряда ОИ в Токио

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Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой в полуфинале Олимпиады в Токио.
Теннисистки Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал парного разряда ОИ в Токио
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешского дуэта. 

За весь матч Веснина и Кудерметова исполнили пять подач навылет и допустили четыре двойные ошибки. На их счету девять активно выигранных мячей и 30 невынужденных ошибок. 

В матче за бронзовую медаль россиянки сыграют с проигравшими в матче между бразильянками Луизой Стефани и Лаурой Пигосси и швейцарками Белиндой Бенчич и Викторией Голубич.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование инцидента между журналистом из Чили и российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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