Греческих синхронисток поместили под наблюдение на ОИ в Токио из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Греческого олимпийского комитета (HOC), у сопровождающей был обнаружен коронавирус при проверке в аэропорту Токио.
Она будет помещена на карантин в специальной зоне за пределами Олимпийской деревни, как это определено санитарным протоколом Олимпийских игр.
29 июля греческие синхронистки пройдут новый тест на коронавирус, и в зависимости от результатов будут приняты решения о дальнейших действиях.
Ранее сообщалось, что в шестой день на ОИ в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей.