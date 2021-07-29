Греческих синхронисток поместили под наблюдение на ОИ в Токио из-за коронавируса

Сборная Греции по синхронному плаванию помещена в отель интенсивного наблюдения на летних Олимпийских играх в Токио из-за коронавирусной инфекции у сопровождающей команды.

Как сообщает пресс-служба Греческого олимпийского комитета (HOC), у сопровождающей был обнаружен коронавирус при проверке в аэропорту Токио.

Она будет помещена на карантин в специальной зоне за пределами Олимпийской деревни, как это определено санитарным протоколом Олимпийских игр.

29 июля греческие синхронистки пройдут новый тест на коронавирус, и в зависимости от результатов будут приняты решения о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что в шестой день на ОИ в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей.