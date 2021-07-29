В шестой день на ОИ в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей

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В шестой соревновательный день на летних Олимпийских играх в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей.
В шестой день на ОИ в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей
  • Reuters

Академическая гребля.

3.18, 3.30, 3.50, 4.10 Академическая гребля. Мужчины, женщины. Двойка без рулевого, двойка парная лёгкого веса

Плавание.

4.30, 4.44, 5.28, 5.37, 6.31 Мужчины. Вольный стиль, 800 м и 100 м. Брасс, 200 м. Женщины. Баттерфляй, 200 м. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

Стендовая стрельба.

8.30, 9.20 Женщины, мужчины. Трап

Гребной слалом.

9.45. Женщины. Каноэ-одиночка

Фехтование.

Женщины. Рапира. Командный турнир. Матч за третье место. Финал

Спортивная гимнастика. 

13.50 Спортивная гимнастика. Женщины. Личное многоборье

Настольный теннис.

14.00, 15.00 Женщины. Одиночный разряд. Матч за третье место. Финал

Ранее сообщалось, что Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте ОИ в Токио по итогам 28 июля.

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