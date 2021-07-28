Тренер мужской сборной по баскетболу 3x3: верю, что мы можем забрать золото

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Тренер мужской сборной России по баскетболу 3х3 Владимир Агабабьян высказался о результате своих подопечных на Олимпийских играх в Токио.
Тренер мужской сборной по баскетболу 3x3: верю, что мы можем забрать золото
  • Reuters

«Ребята сборной Латвии были немного загнаны в угол. Они понимали, что им терять нечего. Мы же в этот момент чуть-чуть подсели. Я верю, что мы можем забрать золото. Через три года будет продолжение. Можно ли считать успехом серебро? Я считаю, что да. Хотя я недоволен: хочу золотую медаль. Это будет для нас дополнительной мотивацией. Я говорил, что наши ребята уже немолодые, но тем не менее у нас есть ещё три года. Это уже взрослые мужчины. Три года будем дальше работать. Такой результат — это очень хорошая мотивация для нас», —заявил Агабабьян после финального матча.

В решающем поединке за золото Олимпийских игр сборная России проиграла команде Латвии (18:21).

Ранее Логунова объяснила, почему россиянки проиграли США в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

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