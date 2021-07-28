Стартует молодёжный чемпионат мира по ММА

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В молодёжном чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) примут участие спортсмены из 24 стран.
Стартует молодёжный чемпионат мира по ММА
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Союза ММА России, на молодёжном чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам (ММА) определят победителей в трёх возрастных группах у юношей и девушек: 12—13, 14—15 и 16—17 лет.

В соревнованиях, которые пройдут в России. примут участие более 300 спортсменов из 24 стран. От России на турнир заявлено наибольшее количество участников — 63 спортсмена.

В записи соревнования можно будет посмотреть на бесплатной платформе ММА.РФ.

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