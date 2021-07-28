Испанская теннисистка не доиграла четвертьфинальный матч ОИ и покинула корт на инвалидном кресле

Испанка Паула Бадоса отказалась продолжить матч 1/4 финала турнира по теннису на Олимпийских играх в Токио с чешкой Маркетой Вондроушовой из-за плохого самочувствия.

После первого сета, который завершился со счётом 6:3 в пользу Вондроушовой, испанке стало плохо из-за жары.

Бадоса не смогла покинуть корт самостоятельно, её увезли на инвалидном кресле.

Таким образом, чешка вышла в полуфинал олимпийского турнира, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Медведеву понадобилась медицинская помощь во время матча третьего круга на ОИ в Токио.