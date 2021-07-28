Бадминтонистка Косецкая завершила выступление на ОИ в Токио

Россиянка Евгения Косецкая потерпела поражение от японки Нодзоми Окухаре во втором матче группового этапа турнира по бадминтону на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Встреча завершилась в двух партиях со счетом 21:6, 21:16 в пользу японки. Таким образом, россиянка завершила выступление на Олимпийских играх. Ранее сообщалось, что бадминтонисты Иванов и Созонов завершили выступление на ОИ в Токио.