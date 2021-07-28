Бадминтонистка Косецкая завершила выступление на ОИ в Токио
Россиянка Евгения Косецкая потерпела поражение от японки Нодзоми Окухаре во втором матче группового этапа турнира по бадминтону на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Встреча завершилась в двух партиях со счетом 21:6, 21:16 в пользу японки.
Таким образом, россиянка завершила выступление на Олимпийских играх.
Ранее сообщалось, что бадминтонисты Иванов и Созонов завершили выступление на ОИ в Токио.
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