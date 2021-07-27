Российские бадминтонисты Иванов и Созонов победили нигерийцев на ОИ в Токио

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Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов завершили своё выступление на турнире по бадминтону на Олимпийских играх в Токио.
Российские бадминтонисты Иванов и Созонов победили нигерийцев на ОИ в Токио
  • © REUTERS / LEONHARD FOEGER

В последнем матче группового этапа в парном мужском разряде Иванов и Созонов одержали победу над нигерийцами Годвином Олофуа и Джувоном Опейори.

Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:8, 21:10) в пользу россиян.

Таким образом, россияне одержали одну победу при двух поражениях на турнире, заняли третье место в турнирной таблице группы и не вышли в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российская делегация сдала отрицательные тесты на коронавирус на ОИ в Токио.

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