Первый тренер Ахаимовой отреагировала на победу российских гимнасток на ОИ в Токио

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Первый тренер россиянки Лилии Ахаимовой высказалась о победе сборной России по спортивной гимнастике в командных соревнованиях на летних Олимпийских играх в Токио.
Первый тренер Ахаимовой отреагировала на победу российских гимнасток на ОИ в Токио
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Ей подняли сложность, что вывело ее на мировой уровень. Она делает один из сложнейших прыжков – сильнейший в нашей команде, поэтому ее и поставили именно на этот снаряд. Она со своей задачей справилась», — цитирует Недовесову «Р-Спорт».

Российские гимнастки в составе Лилии Ахаимовой, Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Владиславы Уразовой набрали 169,528 балла, опередив ставших вторыми американок на 3,432 балла.

Ранее глава Федерации спортивной гимнастики России прокомментировал победу российских гимнасток на ОИ в Токио.

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