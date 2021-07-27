Глава ФСГР прокомментировал победу российских гимнасток на ОИ в Токио

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал победу российских гимнасток в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Всем огромное спасибо! Просто нет слов… Знаете, так и до инфаркта недалеко. Два валидольных финала… Эмоции переполняют», — цитирует Титова РИА «Новости».

Сборная России в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр.

Серебряные медали выиграли американские гимнастки, набрав 166,096 балла.

Бронза у гимнасток из Великобритании (164,096).

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото ОИ в многоборье.