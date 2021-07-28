Слуцкий обратился к российским олимпийцам

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий записал видеообращение к российским спортсменам, которые выступают на летних Олимпийских играх в Токио.

«Всем привет. Прошло несколько дней Олимпийских игр, поэтому мои пожелания, может быть, немного запоздавшие. Поздравляю спортсменов, которые достигли великолепного результата. У России уже достаточно большое количество медалей», — сказал Слуцкий в видео, опубликованном на странице Олимпийского комитета России в Instagram.

Также тренер отметил российских гимнастов, которые завоевали золотые медали в командных соревнованиях.

«Особые поздравления российским гимнастам. Вы просто сделали чудо. Особенно Артур Далалоян, который за три месяца как-то залечил травму. У нас врач спрашивает, как такие чудеса случаются, и что за сила духа у этого спортсмена», — сказал он.

Слуцкий пожелал удачи всем российским спортсменам, которым только предстоит стартовать на Олимпийских играх.

«Вы — огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила четвёртое место в общем зачёте после четвёртого дня ОИ в Токио