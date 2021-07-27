Россия сохранила четвёртое место в общем зачёте после четвёртого дня Игр в Токио

По итогам четвёртого соревновательного дня летней Олимпиады в Токио сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте.

На счету российской команды 18 наград: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

Лидером зачёта являются хозяева соревнований — у команды Японии после четырёх дней десять золотых, три серебряные и пять бронзовых медали. Второе место занимает команда США (девять золотых, восемь серебряных, восемь бронзовых), а замыкает тройку Китай (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых).

Ранее стал известен список всех медалистов четвёртого дня Олимпиады в Токио.