Список всех медалистов четвёртого дня Олимпиады в Токио

По итогам четвёртого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио было разыграно 22 комплекта наград.

Триатлон: золото — Флора Даффи (Бермудские острова), серебро — Джорджия Тейлор-Браун (Великобиитания), бронза — Кэти Заферес (США).

Плавание, мужчины, 200 м, вольный стиль: золото — Том Дин (Великобритания), серебро — Данкан Скотт (Великобритания), бронза — Фернандо Муленберг Шеффер (Бразилия).

Плавание, мужчины, 100 м на спине: золото — Евгений Рылов (Россия), серебро — Климент Колесников (Россия), бронза — Райан Мёрфи (США).

Плавание, женщины, 100 м на спине: золото — Кайли Рочель Маккаун (Австралия), серебро — Кайли Масс (Канада), бронза — Реган Смит (США).

Плавание, женщины, 100 м, брасс: золото — Лидия Элис Якоби (США), серебро — Татьяна Шёнмакер (ЮАР), бронза — Лилиан Кинг (США).

Стрельба, пневматический пистолет, микст, 10 м: золото — Цзян Жансинь, Пан Вэй (Китай), серебро — Виталина Бацарашкина, Артём Черноусов (Россия), бронза — Елена Костевич, Олег Омельчук (Украина).

Стрельба, пневматическая винтовкая, микст, 10 м: золото — Ян Цянь, Ян Хаожань (Китай), серебро — Мэри Такер, Лукас Козенески (США), бронза — Юлия Каримова, Сергей Каменский (Россия).

Софтбол, женщины: золото — Япония, серебро — США, бронза — Канада.

Сёрфинг, мужчины: золото — Итало Феррейра (Бразилия), серебро — Каноа Игараси (Япония), бронза — Оуэн Райт (Австралия).

Сёрфинг, женщины: золото — Карисса Мур (США), серебро — Бьянка Буйтендаг (ЮАР), бронза — Амуро Цузуки (Япония).

Прыжки в воду, женщины, синхронная вышка 10 м: золото — Юйси Чэнь, Цзяци Чжан (Китай), серебро — Джессика Парратто, Делани Шнелл (США), бронза — Габриэла Агундес Гарсия, Алехандра Ороско Лоса (Мексика).

Велоспорт, маунтинбайк, женщины, кросс-кантри: золото — Йоланда Нефф (Швейцария), серебро — Сина Фрай (Швейцария), бронза — Линда Индерганд (Швейцария).

Гребной слалом, байдарка-одиночка, женщины: золото — Рикарда Функ (Германия), серебро — Маялен Чурро (Испания), бронза — Джессика Фокс (Австралия).

Дзюдо, мужчины, до 81 кг: золото — Таканори Нагасе (Япония), серебро — Саид Моллаеи (Монголия), бронза — Шамиль Борчашвили (Австрия) и Маттиас Кассе (Бельгия).

Дзюдо, женщины, до 63 кг: золото — Кларисс Агбеньену (Франция), серебро — Тина Трстеняк (Словения), бронза — Катрин Бошемен-Пинар (Канада) и Мария Чентраккьо (Италия).

Конный спорт, выездка, командное первенство. специальная программа: золото — Германия, серебро — США, бронза — Великобритания.

Фехтование, женщины, командная шпага: золото — Эстония, серебро — Южная Корея, бронза — Италия.

Спортивная гимнастика, женщины, командное многоборье: золото — Россия, серебро — США, бронза — Великобритания.

Тяжёлая атлетика, женщины, до 59 кг: золото — Ко Синчунь (Китайский Тайбэй), серебро — Полина Гурьева (Туркменистан), бронза — Микико Андо (Япония).

Тяжёлая атлетика, женщины, до 64 кг: золото — Мод Шаррон (Канада), серебро — Джорджия Бординьон (Италия), бронза — Вэн Хой Чен (Китайский Тайбэй).

Тхэквондо, мужчины, свыше 80 кг: золото — Владислав Ларин (Россия), серебро — Деян Георгиевски (Северная Македония), бронза — Ин Кё Дон (Южная Корея) и Рафаэль Юньер Альба Кастильо (Куба).

Тхэквондо, женщины, свыше 57 кг: золото — Милица Мандич (Сербия), серебро — Ли Да Бин (Южная Корея), бронза — Альтеа Лорен (Франция) и Бьянка Уолкден (Великобритания).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее сборная России завоевала три золотых медали в четвёртый день Олимпиады в Токио.