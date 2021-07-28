Кириленко отреагировал на выход мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 в полуфинал ОИ в Токио

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выход мужской и женской сборных России в полуфинал турнира по баскетболу 3x3 на Олимпийских играх в Токио.

«Теперь начинается самая интересная часть турнира. Впереди два матча — и победа в любом из них будет означать, что сборные возвращаются домой с медалями. Не значит, что мы с ними уедем, но есть такой шанс», — цитирует Кириленко «Матч ТВ».

По словам президента РФБ, ему просто хочется, чтобы российские баскетболисты «играли от души».

«Мы от таких игр уже наполовину седые все: и болельщики, и семьи. Но что делать? Спорт этим и интересен, особенно олимпийский. Хочу, чтобы и команды вернулись в Россию с медалями. И желаю им удачи в решающий день Олимпийских игр», — сказал он.

В полуфинале мужского турнира Россия встретится с Сербией, а в полуфинале женского — с Китаем. Обе встречи состоятся 28 июля.

Ранее Кириленко прокомментировал выступления мужской и женской национальных команд в первый день олимпийского турнира по баскетболу 3×3.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить