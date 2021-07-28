Кириленко отреагировал на выход мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 в полуфинал ОИ в Токио

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выход мужской и женской сборных России в полуфинал турнира по баскетболу 3x3 на Олимпийских играх в Токио.

«Теперь начинается самая интересная часть турнира. Впереди два матча — и победа в любом из них будет означать, что сборные возвращаются домой с медалями. Не значит, что мы с ними уедем, но есть такой шанс», — цитирует Кириленко «Матч ТВ».

По словам президента РФБ, ему просто хочется, чтобы российские баскетболисты «играли от души».

«Мы от таких игр уже наполовину седые все: и болельщики, и семьи. Но что делать? Спорт этим и интересен, особенно олимпийский. Хочу, чтобы и команды вернулись в Россию с медалями. И желаю им удачи в решающий день Олимпийских игр», — сказал он.

В полуфинале мужского турнира Россия встретится с Сербией, а в полуфинале женского — с Китаем. Обе встречи состоятся 28 июля.

Ранее Кириленко прокомментировал выступления мужской и женской национальных команд в первый день олимпийского турнира по баскетболу 3×3.