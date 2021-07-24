Кириленко: первая победа и первые очки в истории олимпийского баскетбола 3x3 — наши

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступления мужской и женской национальных команд в первый день олимпийского турнира по баскетболу 3×3.

«Поздравляю женскую сборную. Первая победа и первые очки в истории олимпийского баскетбола 3x3 — наши. Хотя за исход матча с Японией в конце пришлось понервничать. Рад, что наша команда смогла преодолеть волнение и отстоять концовку с крепкой японской сборной, которая к тому же играет у себя дома. А в следующей встрече победить действующих чемпионок мира — сборную Китая», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

Он отметил, что мужской турнир очень ровный по составу участников и любые две команды могут обыграть друг друга.

«Посмотрите на результаты первого дня: у шести команд показатели 1:1. Причём очень много матчей закончилось с разницей в один-два броска. И я не завидую сейчас участникам, потому что конкуренция очень жёсткая и медалей хватит не всем. Впрочем, на Олимпиаде по-другому и быть не может. Следующие игровые дни тоже непредсказуемы», — добавил глава РФБ.

Женская сборная России в первый игровой день победила Японию (21:18) и Китай (19:9) и во второй день сыграет с Монголией и США.

Мужская команда взяла верх над Китаем (21:13), но уступила Нидерландам (15:18), а во второй день проведёт матчи с Бельгией и Польшей.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала две медали в первый день Олимпиады в Токио.