Кондратьев и Потапкин заняли первое место в утешительном финале в двойках на ОИ в Токио

Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин заняли первое место в заезде в академической гребле в двойках парных у мужчин в рамках финала B на летних Олимпийских играх в Токио.

Россияне показали время 6:13.73. Таким образом, Курочкина и Питиримова завершили турнир на итоговом седьмом месте. Ранее сообщалось, что Курочкина и Питиримова заняли последнее место в утешительном финале в двойках на ОИ в Токио.