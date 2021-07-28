Кондратьев и Потапкин заняли первое место в утешительном финале в двойках на ОИ в Токио

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Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин заняли первое место в заезде в академической гребле в двойках парных у мужчин в рамках финала B на летних Олимпийских играх в Токио.

Россияне показали время 6:13.73.

Таким образом, Курочкина и Питиримова завершили турнир на итоговом седьмом месте. 

Ранее сообщалось, что Курочкина и Питиримова заняли последнее место в утешительном финале в двойках на ОИ в Токио.

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