Кондратьев и Потапкин заняли первое место в утешительном финале в двойках на ОИ в Токио
Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин заняли первое место в заезде в академической гребле в двойках парных у мужчин в рамках финала B на летних Олимпийских играх в Токио.
Россияне показали время 6:13.73.
Таким образом, Курочкина и Питиримова завершили турнир на итоговом седьмом месте.
Ранее сообщалось, что Курочкина и Питиримова заняли последнее место в утешительном финале в двойках на ОИ в Токио.
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