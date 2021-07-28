Курочкина и Питиримова заняли последнее место в утешительном финале в двойках на ОИ в Токио

Россиянки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова заняли шестое место в заезде в академической гребле в двойках парных у женщин в рамках финала B на летних Олимпийских играх в Токио.

Россиянки показали время 7:01.83. Таким образом, Курочкина и Питиримова завершили турнир на итоговом 12-м месте. Ранее сообщалось, что Курочкина и Питиримова не смогли выйти в финал турнира по академической гребле на ОИ в Токио.